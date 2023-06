Prima ondata di calore | previsti 40 gradi in Sardegna

L'di caldo africano andrà via via intensificandosi nei prossimi giorno ma non sarà ... Anche questafiammata estiva,, come detto, non sarà prolungata anche se toccherà picchi importanti ...A due giorni dall'inizio dell'estate, arriva ladi calore dell'anno. Dopo ben due mesi di tempo instabile, con temporali anche alluvionali a causa della eccezionale quantita' di piogge caduta, dalle prossime ore il tempo sara' ...... attestandosi tra i 28 e i 32°C su gran parte del Paese Con l'arrivo imminente del Solstizio d'estate, l'anticiclone africano Scipione si prepara a portare l'Italia allae significativa...

Prima ondata di calore dell'anno, 40 gradi in Sardegna - Cronaca Agenzia ANSA

