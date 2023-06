Pride Month 2023 | la moda si tinge d' arcobaleno

(Di lunedì 19 giugno 2023) Anche se il fashion system celebra sempre la libertà di amare e di essere sé stessi, giugno è un mese speciale. In cui il sostegno all'orgoglio della comunità LGBTQIA+ si concretizza grazie a capsule d'eccezione e capi in edizione limitata che fanno davvero la differenza

... della democrazia e di una società aperta", hanno dichiarato gli organizzatori della parata organizzata in occasione del, il mese dell'orgoglio ...C'è anche il giovane artista Sangiovanni tra i protagonisti della nostra rassegna sul2023 . Il cantante nato artisticamente sul palcoscenico di Amici di Maria De Filippi, in più occasioni ha parlato di tematiche care alla comunità LGBTQIA+ , portando il suo esempio ed il ...: 10 momenti in cui la moda ha supportato la comunità LGBTQ+ L'orgoglio arcobaleno si è sempre espresso anche - e soprattutto - attraverso lo stile, e l'industria della moda e i suoi ...

Pride Month: 13 artisti che hanno cambiato il modo di vedere e ... Architectural Digest Italia

Amer Ghalib fa esultare islamici e conservatori, ma provoca l’ira della Comunità Lgtbq+: “Lo abbiamo votato, ora i nostri diritti a rischio ...Tre giovanissimi simpatizzanti dello Stato islamico, di 14, 17 e 20 anni, sono stati arrestati poco prima della manifestazione di Vienna ...