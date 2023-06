Previsioni meteo dal 19 al 25 Giugno | anticiclone africano Scipione infuoca l’Italia

La terza settimana di giugno in Italia è caratterizzata dalla prima ondata di caldo africano sul nostro Paese. I primi segnali di cambiamento sono attesi a partire da giovedì. Ecco lefino al weekend. Prima ondata di caldo africano in Italia . Ildel weekend regione per regione . Prima ondata di caldo africano in Italia. L'alta pressione diventerà ogni giorno ...per oggi Oggi sulla Penisola: AL NORD Tempo asciutto al mattino sulle regioni del Nord con nuvolosità in transito e schiarite. Instabilità in aumento nel pomeriggio con possibilità ...La tempesta comprometterà la finale Lenon sono incoraggianti, e l'inviato del programma, Alvin, ha confermato che la situazione sembra essere peggiorata all'inizio della serata di ...

Le previsioni meteo della terza settimana di giugno sono contraddistinte dalla prima ondata di caldo africano sul nostro Paese: cosa dicono gli esperti.Quando sarà il giorno più caldo e quanto dura il picco dell’anticiclone. Allarme anche nella nostra regione: attese punte di 36 gradi. In Sardegna giorni di fuoco ...