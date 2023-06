Presentazione Garcia | presente la Curva B | “Saluteremo il nostro allenatore”

(Di lunedì 19 giugno 2023) Oggi, lunedì 19 giugno, alle ore 18:00, al Real Bosco di Capodimonte, ci sarà laufficiale del nuovodel Napoli, il quale ha preso le difficili redini lasciate da Luciano Spalletti, che ha deciso di lasciare gli azzurri dopo la vittoria del terzo scudetto della storia della città di Partenope. Alladel tecnico francese dalle origini spagnole, ci sarà anche un gruppo diB, che vuole salutare nel migliore dei modi il suo nuovo mister.B, il saluto a: il comunicato Lo storico gruppo organizzato dellaB, Ultras Napoli 1972, ha rilasciato un breve comunicato per rendere pubblica la decisione di esserealladel nuovo ...

Rudiè pronto a presentarsi come nuovo mister del Napoli. Guiderà i campioni d'Italia e in carriera ha già allenato giocatori di livello internazionale. Ecco la top 11 passata sotto la sua gestione: ...... il bentornato al tecnico francese da Gianluca Rocchi che torna sugli episodi del passatoA sette anni e mezzo di distanza, Ruditorna a sedere su una panchina italiana. Oggi, la...La SSC Napoli fa sapere ai tifosi azzurri che è possibile seguire in diretta ladisul canale YouTube della società partenopea.

Rudi Garcia allenatore del Napoli, è il giorno della presentazione alla reggia di Capodimonte: le ultime notiz ilmattino.it

E' in programma oggi, lunedì 19 giugno, la presentazione ufficiale del neo allenatore del Napoli, Rudi Garcia, alle ore 18:00 presso il Salone delle feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napo ...Il direttore del Corriere dello Sport ha parlato dell'approdo di Garcia al Napoli: 'Sono convinto che De Laurentiis ci spiegherà che è sempre stato la prima scelta'.