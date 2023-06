Presentati i risultati del progetto ‘Indigena – Sannio Camaiola’ | in rampa di lancio il ‘nuovo-vecchio’ vino telesino Video

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolto sabato pomeriggio a Castelvenere l’incontro di chiusura deldurante il quale sono staticonseguiti per rafforzare e consolidare le reti relazionali tra i soggetti del sistema della conoscenza e promuovere la diffusione dell’innovazione nella filiera vitivinicola del territorio dell’Alto Tammaro e del Titerno e dedicato al vitigno Camaiola, adatto a una viticoltura intelligente e sostenibile. Si è trattato del primo studio scientifico riservato al vitigno storicamente coltivato nell’areale-titernino, che lascerà in eredità al territorio un patrimonio di conoscenze altamente innovative, frutto di relazioni con il mondo della ricerca scientifica. Il ...

... sono questi idel bando regionale sulle Comunità energetiche che riguardano la provincia ... "Ciò che mi preme sottolineare è che molti dei progettihanno come denominatore comune ...Verrannodella ricerca che fornirà evidenze su come la Diversity, Equity & Inclusion nelle imprese possa rappresentare una leva competitiva per la crescita aziendale Borsa : ...Verrannodella ricerca che fornirà evidenze su come la Diversity, Equity & Inclusion nelle imprese possa rappresentare una leva competitiva per la crescita aziendale 17:30 - Il ...

Presentati i risultati del progetto 'Indigena - Sannio Camaiola': in ... anteprima24.it

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Scoperto nel 2018 l’oggetto interstellare risulta molto più enigmatico dei precedenti: appare e scompare senza preavviso. GLEAM-X sarà il simbolo della Stagione Notte 2023/24 del Teatro Sociale di ...