Premio Fair Play Menarini anche a 3 giovani atleti

(Di lunedì 19 giugno 2023) Si tratta della schermitrice ferrarese Emilia Rossatti, del karateka catanese Giorgio Pietro Torrisi e della spadista bergamasca Mariaclotilde Adosini La schermitrice ferrarese Emilia Rossatti, il karateka catanese Giorgio Pietro Torrisi, la spadista bergamasca Mariaclotilde Adosini, sono i vincitori delcategoria ‘’. La cerimonia di consegna oggi a Roma al Coni. Ai tre ragazzi il riconoscimento ideato per celebrare i più significativi gesti di ‘gioco corretto’ compiuti daitaliani. Questa è una delle novità dell’edizione 2023, la 27esima del, in programma dal 3 al 5 luglio tra Firenze e Fiesole. La schermitrice Mariaclotilde ...

Al Coni sono stati annunciati oggi i vincitori delPlay Menarini , la cui consegna si terrà dal 3 al 5 luglio a Firenze. Sono Marcelo Bielsa, nuovo ct dell'Uruguay, Javier Zanetti, vicepresidente e storico capitano dell'Inter, e Antonio ...... un'apposita commissione composta da tecnici sportivi, dirigenti e docenti scolastici, a seguito di un'attenta valutazione dei profili dei 218 tesserati, ha assegnato il 'Play 2023' al ...Quanto al torneo, sarà premiata la squadra vincitrice, il migliore giocatore e quello che si sarà distinto per ilplay,quest'ultimo dedicato all'indimenticato concittadino Antonio Cezza, ...

“PREMIO FAIR PLAY MENARINI PER I GIOVANI” ALLE SPADISTE ... Federazione Italiana Scherma

Si rafforzerà così il già proficuo impegno profuso negli anni dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play presieduto da Ruggero Alcanterini ... "Versante Informazione: premiati i giornalisti Agnese Pini ...Il premio per la categoria “Impegno e determinazione” verrà ... La dottoressa Maria Gatto, infine, riceverà il riconoscimento per la categoria “Etica e Fair Play” per il proprio contributo al servizio ...