Premio Fair Play Menarini 2023 | da Larissa Iapichino a Zanetti I nomi dei vincitori

Sono quindi stati premiati gli arbitri della finale: Mimmo D'Amario e Mafalda Tranchese, mentre ad Antonino Matteo (Cedas Sevel) è stato assegnato ilplay. 'Sono stati due giorni intensi ...Torna l'appuntamento con il 'InternazionalePlay Menarini', che, presso il Salone d'Onore del Coni, ha svelato i nomi degli atleti che saranno premiati nella XXVII edizione che si terrà dal 3 al 5 luglio a Firenze e ...Le storie di vita dei premiati e degli Ambasciatori delPlay Menarini sono esempi per tutti, non solo per chi fa dello sport la propria carriera. Ci auguriamo che soprattutto i più giovani possano trovare, nei gesti e nei comportamenti di ...

Premio Fair Play Menarini, Malagò: "Questi esempi dovrebbero essere la regola"

Sono stati svelati oggi, 19 giugno 2023, al Salone d’Onore del Coni i vincitori del XXVII Premio Internazionale Fair Play Menarini ...che si è aggiudicato il premio " Piero De Angelis detto Lu paesa'" - premio Fair Play al responsabile del Brusaporto Stefano Turchi per aver ritrovato il giusto spirito e aver mantenuto la calma dopo ...