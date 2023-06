Premier | fuga in Arabia | quattro top player in partenza

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 19 giugno 2023) Il fenomeno sempre più in voga negli ultimi mesi di lasciare il calcio europeo e trasferirsi inSaudita sembra ormai incontrollabile, e in questi giorni sta colpendo in particolare laLeague. Il passaggio di Cristiano Ronaldo all’Al-Hilal a gennaio ha aperto le porte a una tendenza a cui sempre più calciatori di fama mondiale vogliono aderire, come dimostrano anche i prossimi arrivi di Karim Benzema e N’Golo Kanté. L’Saudita fa shopping in: in arrivonuovi topCome riportato da Fabrizio Romano, alcuni volti importanti dellaLeague sono in procinto di lasciare l’Inghilterra per unirsi ai club della Saudi Professional League. Il primo di questi è Ruben Neves, il cui trasferimento all’Al-Hilal è praticamente concluso: ...