Precipita sul ghiacciaio del Lyskamm | muore Angelo Panza | alpinista di Sorisole

(Di lunedì 19 giugno 2023). Èto per 400 metri sul massiccio del Monte Rosa. Era in cordata con la sua compagna, anche lei èta, ora si trova ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Aosta. La vittima è, di 67 anni, originario di Sedrina ma residente a. La coppia questa mattina si trovava suldel, lungo la frontiera italo-svizzera tra la Valle d’Aosta ed il Vallese, tra le località di Gressoney-La-Trinité e Zermatt. I due erano partiti stamane dal rifugio Quintino Sella al Felik per compiere la traversata est-ovest del. Conoscevano bene la montagna ed erano ben attrezzati, con tanto di ramponi.e la donna erano in cordata: probabilmente nell’attraversare ...