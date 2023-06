‘Porto Rubino’ | musica e impegno a difesa dell’ambiente con Sea Shepherd e Worldrise

Leggi su funweek

(Di lunedì 19 giugno 2023) Manca sempre meno alla quinta edizione di Porto Rubino, la rassegna itinerante che naviga a vele spiegate nei mari della Puglia. Ideata da Renzo Rubino, la manifestazione 2023 è in calendario lungo le coste del tacco dello stivale dal 30 giugno al 9 luglio. In programma, cinque emozionanti appuntamenti all’insegna dellae della tutela dei mari. Come ha ricordato lo stesso cantautore annunciando il cast, infatti, l’evento nasce proprio con l’intento di coinvolgere emozionalmente in scenari mozzafiato che celebra il mare da proteggere. Foto da Ufficio Stampa Goigest “Dopo 5 anni Porto Rubino è diventato una certezza tra i festival estivi italiani”, sono le parole di Renzo. “Eppure sembrava assurdo poter immaginare di trasformare una barca in palcoscenico, di fare in modo che diverse entità artistiche potessero coesistere in situazioni instabili. Come un ...