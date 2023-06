Porta San Giacomo si tinge di blu per la Giornata mondiale del rifugiato

(Di lunedì 19 giugno 2023) Sono 16 le città italiane che illumineranno un monumento simbolo in occasione delladel2023 per sostenere la campagna dell’UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati. Nelle notti del 19 e del 20 giugno la Fontana del Calamo di Ancona, la Fontana monumentale di Piazza Aldo Moro a Bari, laSandi Bergamo, la scultura di Nardo Dunchi “Armonie di Luce” di Carrara, la Statua de Il Cavatore di Catanzaro, le porte storiche (Torre San Niccolò,alla Croce in Piazza Beccaria,San Gallo in Piazza della Libertà,al Prato,Romana,San Frediano) di Firenze, la Fontana di Piazza de Ferrari a Genova, lad’Europa a Lampedusa, la Fontana del Nettuno ...

... con uno picchiato a pugni da un romeno pregiudicato in ViaGregorio ma non solo. Venerdì un ... che la sinistra è sempre pronta a sparare sentenze quando ci sono accuse verso chiuna divisa ...VIAVITTORE Dopo anni riapre giovedì la viabilità su viaVittore, in direzione diVercellina. Ma chiude, per circa 4 mesi, via Carducci, tra le vieVittore e De Amicis/Olona, così '......controllori di volo non capiscono subito cosa sta succedendo e questo ritardo nella reazione...il volo United 93 - che avrebbe dovuto coprire la tratta dall'aeroporto di Newark fino a...

Giornata Mondiale del Rifugiato, Bergamo illumina Porta San ... L'Eco di Bergamo

Quando e dove Nelle notti del 19 e del 20 giugno la Fontana del Calamo di Ancona, la Fontana monumentale di Piazza Aldo Moro a Bari, la Porta San Giacomo di Bergamo, la scultura di Nardo Dunchi ...Annuncio vendita Mercedes-Benz Classe T 180d Sport nuova a San Zeno Naviglio, Brescia nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...