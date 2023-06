Pontina | terribile incidente tra due auto | 3 feriti | uno in codice rosso

(Di lunedì 19 giugno 2023) Bruttissimosullaoggi, 19 giugno, all’altezza del chilometro 45.00, in direzione Roma, nel territorio comunale di Aprilia, nei pressi dello svincolo di via Nettunense. Duesi sono scontrate violentemente intorno alle ore 12:30 per cause ancora al vaglio e, nell’urto, una delle due si è girata su sé stessa, occupando la sede stradale perpendicolarmente, mentre l’altra si è ribaltata., strada completamente bloccata da Roma a Pomezia: oltre 2 ore per fare 15 chilometri Ferite tre persone A seguito dell’impatto tre persone sono rimaste ferite. Una di loro, più grave, è stata portata inpresso l’ospedale di Aprilia. Le altre due sono state soccorse dai sanitari del 118 intervenuti sul posto e poi trasportate sempre al pronto soccorso ...

L'agghiacciante scena è stata vista da un ragazzo, che ha subito avvisato l'Oipa: un cane lanciato da un'auto in corsa sulla, in direzione Roma. Ilgesto è purtroppo costato la vita all'animale. Ora si cerca il responsabile: era alla guida di un'auto di colore grigio con un portapacchi. L'Organizzazione ...Secondo quanto ricostruito, un uomo, dal finestrino della propria auto in corsa, avrebbe lanciato l'animale sulla SS148 "", in direzione Roma. Una violenzae gratuita nei confronti ...A dare battaglia, affinché venga individuato è punito l'autore delgesto, è la sezionedell'Organizzazione internazionale protezione animali. Abbonati per leggere anche Leggi anche ...

Bruttissimo incidente sulla Pontina oggi, 19 giugno, all'altezza del chilometro 45.00, in direzione Roma, nel territorio comunale di Aprilia, nei pressi dello svincolo di via Nettunense. Due auto si s ...