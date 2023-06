Ponte | Rubano alla festa del sindaco Caporaso | bagno di folla per il deputato

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutidella vittoria elettorale del neoAntonello. Tutto nella norma tranne qualcosa di diverso. Una diversità lampante: un capannello folto di gente che acclama e abbraccia non virtualmente Francesco Maria. Mentre tra lasi fa largo l’artista locale Nicola Pica che ha realizzato un quadro in cui il giovaneazzurro viene ritratto sorridente, che viene chiamato dal neo primo cittadino sul palco per consegnarla. “L’opera – dichiara il maestro Pica – è stata realizzata con la tecnica della pirografa su legno, impreziosita con foglia d’oro 24 carati”. È orgoglioso Nicola della sua opera, “sono identici” afferma con gli occhi che brillano. Mentre Lorenzo – che si presenta con vigore – aggiunge che ...

A seguito di chiamata al numero di emergenza, gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti in un'abitazione in localitàSan Giovanni per una truffa ai danni di una signora di 88 anni. Giunti sul posto, gli operatori hanno preso contatti con la donna, la quale ha riferito che nella mattinata si era presentata una ...Ieri mattina, a seguito di chiamata al numero di emergenza , gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti in un'abitazione in localitàSan Giovanni per una truffa ai danni di una signora di 88 anni. Giunti sul posto, gli operatori hanno preso contatti con la donna, la quale ha riferito che nella mattinata si era presentata una ...... non lontano da Santa Maria Novella , individuano un Fiorino bianco e lo, rischiando di ... i vetri infranti delle finestre arrivano fino a piazza della Signoria e aVecchio . Viene ...

Ponte, Rubano alla festa del sindaco Caporaso: bagno di folla per il ... anteprima24.it

La vettura abbandonata nella notte a Colle degli Abeti dove già in passato sono state gettate altre macchine rubate ...Ascolta l'articolo I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, con l’ausilio dei militari della Compagnia di Roma Monte Sacro, hanno arrestato nella Capitale un latitan ...