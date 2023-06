POMPEII THEATRUM MUNDI 2023 | Lina Sastri protagonista di NOZZE DI SANGUE

... protagonista Isabella Ragonese, ad inaugurare venerdì 16 e sabato 17 giugno alle 21.00 la nuova, sesta edizione diMundi, al Teatro Grande del sito Archeolgico. Nel cast Ivan ...Tre dei quattro spettacoli in programma affrontano il tema della maternità in alcune delle sue declinazioni più drammatiche. Non c'è estate senza il "Mundi", il cartellone incentrato sulle riscritture e reinterpretazioni del mito tragico e moderno organizzato dal Teatro Nazionale di Napoli " diretto da Roberto Andò. Sesta edizione ...Una bella notizia per il mondo del teatro. Non è stato cancellato, arrivando alla sua sesta edizione, 'Mundi', rassegna teatrale del Teatro Grande di Napoli. A minacciarlo un taglio di fondi della Regione, colmato da un contributo speciale del MiC da 500mila euro e da uno del Comune da ...

Dopo le rappresentazioni di Clitennestra diretto da Roberto Andò accolte con successo da circa tremila spettatori il 16 e 17 giugno scorsi venerdì 23 e sabato 24 giugno al Teatro Grande del sito di Po ...Un pianoforte al quadriportico dei teatri a disposizione di musicisti, professionisti o semplicemente amatori per suonare dal vivo in un luogo di storia. Con questa iniziativa volta a coinvolgere atti ...