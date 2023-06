Polygon aggancia Fortnite | Nike ci mette i collezionabili

Leggi su blockworld

(Di lunedì 19 giugno 2023) Il mondo dei NFT basati su tecnologiapotrebbe essere al centro del prossimo step per l’adozione di massa. Secondo uno spoiler pubblicato dall’account Twitter distessa, il 20 giugno dovrebbero essere pubblicati i dettagli di una collaborazione con, sparatutto in terza persona che è tra i più famosi e giocati di sempre. Al centro idigitali che l’azienda di abbigliamento sportivo ha già creato e commercializzato tramite Swoosh, piattaforma basata sull’infrastruttura di Matic e che dal lancio ha già fatto registrare dei numeri molto interessanti anche per un comparto, quello NFT, che ha milioni di appassionati in tutto il mondo. Per il momento non è chiaro quali saranno i termini della collaborazione. Tutto lascia pensare ad un inserimento dei...