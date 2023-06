Poliziotto si suicida a Palermo | esce dall' auto e si spara un colpo con la pistola di ordinanza E' il 27esimo caso dall' inizio dell' anno

(Di lunedì 19 giugno 2023) Continua la strage silenziosa dei suicidi tra uomini e donnee forze’ordine. Un altrosi è registrato ieri a, dove un assistente capoa Polizia di Stato di 58 anni, in forza alla squadra mobilea locale questura, si è tolto la vitandosi undi. Come a

Giuseppe era undella Squadra Mobile, dove era approdato dopo un periodo in servizio alle Volanti, svolgeva il suo lavoro in maniera ineccepibile, era simpatico, gentile, sorridente e nessuno avrebbe mai ...... - - > 'Sin da subito si può escludere che il gesto estremo sia legato al lavoro svolto dalche vantava uno stato di servizio irreprensibile', spiegano dalla Questura di Siracusa. Il ...'Sin da subito si può escludere che il gesto estremo sia legato al lavoro svolto dalche vantava uno stato di servizio irreprensibile', spiegano dalla Questura di Siracusa. Il questore ...

Altro suicidio in polizia: agente si toglie la vita a Palermo con la pistola d’ordinanza La Sicilia

Sulla tragica vicenda, il pm Bruno Fedeli ha aperto un fascicolo, con le indagini affidate alla Squadra mobile della polizia. E, per far luce su questa doppia tragedia, ha disposto esami tossicologici ...Il custode di uno stabilimento balneare è morto annegato a Bari. Si chiamava Paolo Palmieri e aveva 62 anni. Il corpo senza vita è stato trovato oggi 16 guigno in mare, all'imbocco del porto di Santo ...