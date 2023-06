Poi staffetta con L' eredità | forse condotta da Pino Insegno

(Di lunedì 19 giugno 2023) Torna l’appuntamento con il game show estivo del preserale di Rai 1. Reazione a catena 2023 debutta stasera alle 18.45 e andrà in onda tutti i giorni. Al timone della diciassettesima edizione, prodotta dal Centro di produzione Rai di Napoli, c’è Marco Liorni, padrone di casa per il quinto anno consecutivo. Tante le novità che connotano la stagione in partenza, a partire dalla durata. Fabrizio Frizzi, il ricordo commovente di Michele Guardì: «Ecco come lo portai in prima serata su Rai 1» ...

I granata lasceranno Rivisondoli la sera del 27 luglio per la '' con il Napoli campione che alloggerà in una struttura ricettiva del paese dal 28 perallenarsi a Castel Di Sangro. Il ...... dai sette ai tredici anni, che si cimenteranno con la corsa dei cerchi : spingendoli a... Grandi emozioni regaleràlo spettacolo Tra le stelle e il fuoco della Compagnia dei Folli di ...Salvo Sottile e Nunzia De Girolamo su Rai3: presto unain prima serata A quanto pare il ... per lasciareil posto a Salvo Sottile nelle prime settimane di gennaio. Intanto la conduttrice ...

Atletica, Saronno fa il record con la staffetta U23 La Prealpina

Per entrambe la sede dovrebbe essere la struttura che lo scorso anno ha ospitato il Benevento. Ragazze in arrivo dopo Ferragosto Come lo scorso anno, la Ternana maschile – con ogni probabilità allenat ...Tre giorni di eventi, dibattiti e ricordi per non dimenticare il 19 giugno 1996 che portò danni e vittime . Domani alle 12 scoprimento di una targa realizzata in ricordo dell’ex vice sindaco Egidio Pe ...