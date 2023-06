Plusvalenze Juventus | Andrea Agnelli presenta ricorso al Tar

L'ex presidente della, Andrea Agnelli, ha presentato ricorso al Tar contro la squalifica di due anni decisa dal Collegio di garanzia dello Sport del Coni per il caso. Oggi era l'ultimo giorno utile per ...L'ex presidente della, Andrea Agnelli, ha presentato ricorso al Tar contro la squalifica di due anni decisa dal Collegio di garanzia dello Sport del Coni per il caso. Il 19 giugno era l'ultimo giorno ...La vicendain casasi è chiusa per tutti sul fronte della giustizia sportiva meno che per l'ex presidente Andrea Agnelli . Squalificato per due anni e inibito ad ogni livello dal Collegio di ...

Plusvalenze Juve, Agnelli ricorre al Tar contro i due anni di squalifica Tuttosport

Oggi è stato presentato Rudi Garcia. Domani inizia la campagna abbonamenti biancoceleste. Agnelli presenta ricorso. L'Ucraina batte Malta ...Andrea Agnelli ha presentato ricorso al Tar contro i due anni di squalifica, arrivati nell'ambito dell'inchiesta plusvalenze Juve ...