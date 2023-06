Plusvalenze Juve | i legali di Andrea Agnelli presentano ricorso al Tar

TORINO - I legali di Andrea Agnelli hanno depositato quest'oggi il ricorso al Tar contro la sentenza del Collegio di Garanzia relativa all'indagine sulle. Nell'occasione, l'ex numero uno della Juventus era stato squalificato per due anni dalla corte giudicante. L'istanza per contestare tale sentenza è arrivata a poche ore dalla scadenza ...... che ha sancito per lui due anni di squalifica per la vicenda. Proprio oggi scadevano i termini per presentare appello alla giustizia amministrativa. A guidare il team di legali di ...Inchiesta, adesso agisce anche l'ex presidente Andrea Agnelli che presenta ricorso al TAR Secondo quanto riferisce l'ANSA, Andrea Agnelli ha presentato ricorso al TAR contro la decisione del ...

Plusvalenze Juve, Agnelli ricorre al Tar contro i due anni di squalifica Tuttosport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...L'ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli - apprende l'ANSA - ha appena presentato ricorso al Tar contro la decisione del Collegio di garanzia dello Sport del Coni, che ha sancito per lui due ann ...