Caso, è dibufera dopo i recenti affari in Serie A: 'Punibile con penalizzazione in punti'. Tutti i dettagliStanno arrivando in questi giorni le prime ufficialità di calciomercato. In ...... moto e motociclo Scopri di più PODCAST CRIPTOpodcast settimanale di approfondimento sulla ... Il 9 giugno il saldo trae minusvalenze era negativo per 30 miliardi. Nel complesso, però,...Ha portato, oltre ai risultati, anche tantee calciatori affermati. La Juventus è un ... CalcioNapoli24.it è stato selezionato dalservizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato ...

Plusvalenze, è di nuovo bufera: “Punibile con penalizzazione in punti” CalcioMercato.it

Sui social sono così scoppiate le polemiche: i tifosi, in particolare quelli della Juventus, insorgono dopo il recente caso plusvalenze e la penalizzazione di 10 punti inflitta alla società bianconera ...Della Juventus. In molti, infatti, si sono riversati sui social per sottolineare le disparità di trattamento tra il club giallorosso e quello bianconero che, come noto, ha attraversato la tempesta giu ...