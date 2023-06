Pitone ‘a spasso’ per le strade di San Basilio | terrore e incredulità tra i residenti VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 19 giugno 2023) È stato visto andare in giro per ledi Sana Roma. Un serpente, approfittando della bella giornata di sole, è andato a farsi una passeggiata, creando il panico, ma anche grande curiosità, soprattutto tra i più piccoli. Si trattava di unalbino immortalato in unpubblicato su Welcome to favelas. L’insolita presenza ha creato molto clamore tra iche, nella maggior parte dei casi, si sono fatti prendere dal panico. Tante le ipotesi che sono nate sul rettile, c’è chi ha pensato che fosse stato comprato e abbandonato, chi ha creduto che fosse scappato da un circo. L’ipotesi che il serpente fosse stato abbandonato ha provocato reazioni L’eventualità che fosse stato abbandonato ha provocato reazioni sui social da parte degli utenti che hanno manifestato dispiacere per ...