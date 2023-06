Pitigliani Kolno’a Festival | al via a Roma la XVIª edizione di Ebraismo e Israele nel Cinema

(Di lunedì 19 giugno 2023) Torna dal 19 al 22 giugno 2023 a, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, ilnelcon film in anteprima e premio alla carriera a Erez Tadmor Torna dal 19 al 22 giugno 2023 a, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, ilnel, giunto alla sedicesima, dedicato allatografia israeliana e di argomento ebraico. Ilsi tiene in due location: dal 19 al 21 giugno alla Casa delmentre la serata finale, il 22 giugno, al Centro Ebraico ...

DA DOMANIFESTIVAL Il festival si tiene in due location: dal 19 al 21 giugno alla Casa del Cinema mentre la serata finale, il 22 giugno, al Centro Ebraico Italiano IlTorna dal 19 ...Torna dal 19 al 22 giugno 2023Roma,ingresso gratuito finoesaurimento posti, ilFestival - Ebraismo e Israele nel Cinema , giunto alla sedicesima edizione, dedicato alla cinematografia israeliana e di argomento ebraico. Il festival si tiene in due location: dal ...Torna dal 19 al 22 giugnoRoma,ingresso gratuito finoesaurimento posti, ilFestival " Ebraismo e Israele nel Cinema, giunto alla sedicesima edizione, dedicato alla cinematografia israeliana e di argomento ebraico. Il festival si tiene in due location: dal ...