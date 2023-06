Pino Daniele | la rivelazione dell’ultima compagna Amanda Bonini | “Non aveva i sintomi da infarto”

(Di lunedì 19 giugno 2023): l’ultimadel bluesman partenopeo è statache ha vissuto i drammatici momento che hanno portato alla morte dell’artista il 4 gennaio 2015. Alla voce di “Je so pazzo” sarà dedicato un ampio spazio nel corso della puntata di “Oggi è un altro giorno” dove sarà presente il fratello del compianto artista, Nello. Nella vita sentimentale disi sono alternate tre donne chiave: la corista dell’artista Dorina Giangrande è stata la prima moglie dalla quale ha avuto i figli Alessandro e Cristina. Successivamente arrivata Fabiola Sciabbarrasi sposata in seconde nozze e madre di Sara, Sofia e Francesco. Anche la storia con la seconda moglie terminava ed il cantautore nel 2013 ufficializzava la relazione con ...

Ho trovato poi ispirazione altresì nella musica di Lucio Battisti, dei Pooh, di, di Luciano Pavarotti e di Andrea Bocelli che " giorno dopo giorno " sono entrati sempre più in casa mia ...Ma piu' di tutti fu il Neapolis Power, con Napoli Centrale, Bennato,, Nuova Compagnia di Canto Popolare, Senese, Avitabile, Sorrenti e altri. Poi venne la restaurazione degli anni ...... Alberto Matano a La vita in diretta, Mara Venier a Domenica In, Eleonoraa Storie italiane,... dopo la parentesi estiva di Reazione a catena con Marco Liorni, dovrebbe arrivareInsegno (...

Msc World Europa, spettacolo gratuito in onore di Pino Daniele a Napoli ilmattino.it

A San Sebastiano al Vesuvio è arrivata l’estate! Torna “Agorà – San Sebastiano al Vesuvio II edizione”. Film, concerti, teatro ed eventi dal 22 giugno al 3 settembre 2023 al Parco Urbano di via Panora ...Pino Daniele è uno dei cantanti più amati della storia della musica italiana. Un idolo intramontabile di Napoli, la sua voce è presente costantemente nelle vie della città partenopea. Un cantautore ch ...