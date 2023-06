Pics | mercoledì l’inaugurazione della “Città solidale”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti21 giugno, alle ore 12, sarà inaugurato il secondo dei tredici interventi previsti dal, il Programma integratosostenibile. Si tratta’, un progetto che ha impegnato risorse per 800mila euro per lavori che hanno interessato tre asili comunali: quello di via Firenze, quello di via Pacevecchia e quello ubicato al secondo piano dell’edificio scolastico San Giuseppe Moscati nel quartiere Capodimonte. Solo per il primo sono stati effettuati interventi più consistenti poiché lo stabile versava in condizioni peggiori. Sono stati sostituiti gli infissi, l’impianto termico, installati la ventilazione meccanica ed un produttore di acqua sanitaria, coibentati e impermeabilizzati i terrazzi, e sul tetto è stato posizionato un ...