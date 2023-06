Pestato a sangue al Poetto di Cagliari per una sigaretta negata

(Di lunedì 19 giugno 2023) Migliorano le condizioni di Lorenzo Porru, il 23enne di Quartue abbandonato in strada aldi, nella notte tra sabato e domenica. Il giovane è rimasto in rianimazione ...

Migliorano le condizioni di Lorenzo Porru, il 23enne di Quartue abbandonato in strada al Poetto di Cagliari, nella notte tra sabato e domenica. Il giovane è rimasto in rianimazione all'ospedale Brotzu per una giornata, in coma farmacologico, ...Notte dia Cagliari, dove un ragazzo di 22 anni è stato brutalmentee poi abbandonato in fin di vita in mezzo alla strada. La città è sotto choc, mentre le autorità locali sono già riuscite ad ...Gravissimo un 23enne. Denunciate due ragazze Di: Redazione Sardegna Livecon violentissimi calci e pugni e abbandonato per strada in fin di vita. È accaduto al Poetto ieri sera. La vittima, Lorenzo Porru, 23enne di Quartu Sant'Elena, si trova ora in coma ...

Cagliari, pestato a sangue in strada durante una lite: 23enne in coma | Due arresti TGCOM

Migliorano le condizioni di Lorenzo Porru, il 23enne di Quartu pestato a sangue e abbandonato in strada al Poetto di Cagliari, nella notte tra sabato e domenica. (ANSA) ...Notte di sangue a Cagliari, dove un ragazzo di 22 anni è stato brutalmente pestato e poi abbandonato in fin di vita in mezzo alla strada. La città è… Leggi ...