Pescherecci cinesi sospetti nelle acque brasiliane

(Di lunedì 19 giugno 2023) Dopo gli iraniani e i russi, anche icontinuano ad allargare la loro influenza in America Latina. E riescono ad entrare nella regione dalla porta principale. La scorsa settimana, la Marina brasiliana ha ricevuto con tutti gli onori ufficiali un gruppo di funzionari di alto livello della Forza Navale della Cina. Ma l’ingresso avviene anche per altri canali, meno regolari, che comportano un potenziale rischio per la sicurezza del continente. Come riferisce il sito Infobae, a inizio di giugno, una delegazione di 18 militari dell’Università Nazionale di Difesa cinese, guidati dal generale Zheng He, ha partecipato a conferenze organizzate dall’Esercito del Brasile sui programmi strategici del Paese. L’opposizione al governo di Luiz Inácio Lula da Silva ha sollevato molto perplessità e critiche per quella che considerano una pericolosa intrusione. Il presidente ...