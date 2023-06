Pescara | Zeman rinnova in settimana | contratto fino al giugno 2024 per il boemo

(Di lunedì 19 giugno 2023) Zdeneksi prepara a guidare ilanche nella prossima stagione, quando il club abruzzese sarà ancora in Serie C. Il tecnico, che è arrivato a sedersi nuovamente in panchina a stagione in corso, si legherà alla società biancazzurraal 30. La squadra effettuerà la preparazione in sede fra Città Sant’Angelo, Montesilvano e Silvi. Dal 14 luglio inizieranno le visite mediche, mentre dal 16 partirà il ritiro estivo. SportFace.

Commenta per primo Zdenekvuole tornare a lavorare con Alessio Curcio, suo pupillo ai tempi del Foggia . Ha già avvisato i dirigenti del, club col quale rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno. Delli ...Calcio 2022 - 2023 Serie C SquadraIl mercato delin stand by fino al 26 giugno, giorno in cui sarà chiaro il quadro delle formazioni iscritte ...per mettere nero su bianco con(...Si mettono tutti a lavoro in casaper il riscatto di Davide Merola . L'attaccante ha convinto Zdenekin stagione e guadagnato la conferma anche per il prossimo anno, dunque ora spazio alle trattative di mercato. Perché ...

Catania saluta Chiarella: Zeman lo vuole a Pescara ItaSportPress

