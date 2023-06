Personaggio da interpretare Le parole di Russell Crowe su Berlusconi

(Di lunedì 19 giugno 2023) L'attore è in Italia per il tour con la sua band e a Catanzaro, in occasione del primo concerto italiano, ha commentato la recente scomparsa di Silvio

Nel 1991 l'artista venne inserita nel cast del film "Slacker" di Richard Linklater, dopo venne chiamata ail- presente nella locandina del lungometraggio (nella foto) - di ..." Ryan Gosling è troppo vecchio perKen: le sue rughe non mi fanno vivere bene questo", ha twittato un fan. ' Mi piace Ryan Gosling ma non so perché per il ruolo di Ken ...... che porterà sul palco colleghi e amici di "Big Luciano" adpagine prestigiose della ... Luciano Pavarotti, non solo in qualità dio mito, ma soprattutto come eccelso esempio ...

Russel Crowe, 'Berlusconi ottimo personaggio da interpretare ... Agenzia ANSA

(ANSA) - CATANZARO, 19 GIU - "Quale personaggio italiano mi piacerebbe interpretare Sicuramente Silvio Berlusconi". Così Russel Crowe ha risposto ad una domanda rivoltagli nel corso della conferenza ...Lo ha detto il divo australiano, 59 anni, nella conferenza stampa a Catanzaro, prima tappa dei quattro concerti in Italia con la band da lui fondata, gli Indoor Garden Party ...