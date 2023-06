Permessi legge 104 non utilizzati | cosa succede e come recuperarli

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ogni richiedente ha diritto a 3 giorni di104 al mese. Ma ci sono molti dubbi suaccade nel caso in cui non vengano sfruttati. Ai sensi dell’art. 33 della104, i lavoratori dipendenti (pubblici o privati) disabili gravi e i loro caregivers hanno diritto a 3 giorni diretribuiti al mese, frazionabili anche in 1 o 2 ore di riposo giornaliero. I lavoratori disabili e caregivers hanno diritto a 3 giorni di permesso al mese (ilovetrading.it)I caregivers possono assentarsi legittimamente dal lavoro per prestare cura e assistenza al coniuge o a un familiare entro il secondo (in alcuni casi, entro il terzo) grado di parentela affetto da disabilità grave. In particolare, i104 spettano a: coniuge, unito civilmente o convivente di fatto, genitori, parenti e affini entro il ...