Perla e Mirko a Temptation Island | “Ho sacrificato tutto per lui | ma ”

(Di lunedì 19 giugno 2023)sono la settima coppia annunciata dai social diche in questi giorni sta facendo il suo “viaggio nei sentimenti” con Filippo Bisciglia. I due stanno insieme da cinque anni e convivono, ma nonostante questo lei lo accusa di essere apatico e non portare stimoli alla relazione. “Mi chiamo, ho venticinque anni e sono fidanzata conda cinque anni. Ho scritto io aperché per amore suo mi sono trasferita a Rieti dalla mia città che è Salerno. E nonostante i miei sacrifici (ho rinunciato alla famiglia, al lavoro e alle amiche) ad ogginon mi rende felice. Questo perché è diventato apatico e non dà stimoli alla relazione”.si è però difeso: “Io ci provo, ...

... concerto di Andrea Lupi Quartet, con Andrea Lupi (basso, voce e chitarra), Valerio(batteria ... Esposizioni, incontri, serate gastronomiche fino al 25 giugno OSPEDALETTI MemorialRondelli ...Coslovich alzò lo sguardo verso il cielo terso ed esalò un respiro. Alle ore undici e trenta ... Il venticinquenne indossava una t - shirt grigiosolcata da lunghe strisce di sudore, ...In scenaCasadei e la Popular Folk Orchestra e l'ospite Raphael Gualazzi. In contemporanea il ... che si svolge da dodici anni nellaVerde e trasforma il centro di Riccione in una sala ...

Temptation Island 2023, Perla e Mirko sono la settima coppia ufficiale Isa e Chia

Perla e Mirko parteciperanno alla nuova edizione di Temptation Island in onda dal 26 giugno in prima serata su Canale 5. Sono fidanzati da 5 anni. Lei si è trasferita per amore ma negli ultimi due ann ...Durante la finalissima della diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi è stato mandato in onda un nuovo promo di Temptation Island, dove è stata ufficializzata anche la settima coppia che ...