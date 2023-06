“Perché mio figlio si irrigidisce quando lo tengo in braccio e faccio movimenti bruschi?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 19 giugno 2023) Buongiorno, volevo chiedere cortesemente la sua opinione in merito a un comportamento bizzarro del mio bambino di 3 mesi e mezzo.tenuto in, rivolto verso l’esterno, se effettuo un cambio di direzione rapido (per lui), diventa tutto paonazzo, sie solleva le braccia verso l’alto, trattenendo il respiro per qualche secondo. Il tutto si risolve autonomamente o con una semplice carezza. Il bambino è reattivo, risponde agli stimoli, ride ed è perfettamente in salute per il resto. Il pediatra dice di non preoccuparmi, che potrebbe semplicemente essere frutto di uno spavento, ma ci tenevo a sapere la sua opinione. La ringrazio! L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.