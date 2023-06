Perché Garcia al Napoli? De Laurentiis chiarisce la sua scelta in conferenza

Rudi De Laurentiis ha spiegato così la scelta di: "Per me era fondamentale mantenere l'assetto dei giocatori che avevamo, non dobbiamo cambiare la squadra. Per questo mi sono detto: ......rimasto impresso nella memoria per il celebre 'violino' del neo allenatore del Napoli Rudi. ... nonnon ne siano in grado maquando l'aldrenalina è ancora alta, non c'è nemmeno ...Commenta per primo Koopmeiners, Højlund e Scalvini. Il nuovo Napoli dici vede lungo e ai Percassi chiede non uno, ma tre giocatori, e non pedine qualunque, ma ... soprattuttoal ...

Perché il Napoli ha scelto Rudi Garcia Undici