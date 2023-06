Per Marvin Vettori non tutto è perduto

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 19 giugno 2023) Una frenata brusca, quella dicontro Jared Cannonier. Dopo cinque riprese, all’UFC Apex di Las Vegas, resta la durezza e la durabilità di, certo, ma hanno avuto la meglio gli innegabili miglioramenti dell’avversario, capace di mettere in difficoltà chiunque in serate come quella di sabato. Salendo sul ringera certo di riscattare la sconfitta subita con Robert Whittaker a UFC Fight Night 209 a Parigi e di guadagnarsi un altra possibilità per combattere per la cintura della categoria. Non aveva però fatto i conti con Cannonier, un fighter duro, solido, in perpetuo avanzamento e capace di arrivare alla fine di un match anche con un braccio rotto, come accaduto contro Whittaker a UFC 254. I suoi miglioramenti, passati attraverso tre classi di peso, tra i massimi e i medi, sono evidenti e ...