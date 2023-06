Pensioni minime | aumenti a partire da luglio ma non per tutti

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ada, la pensione minima subirà un aumento. Tuttavia, nontroveranno soldi in più nella retribuzione mensile. L'aumento straordinario stabilito dal governo nell'ultima manovra riguarderà, infatti, solo gli ex lavoratori e non coloro che ricevono un bonifico di tipo assistenziale dall'Inps. Di conseguenza, c hi ha una pensione minima di invalidità civile, ad esempio, sarà escluso...

Buone notizie per le. Con la legge di Bilancio, il governo Meloni ha fissato il tasso di rivalutazione delledel 6,4 per cento nel 2023 per gli ultra 75enni e dell'1,5 per cento per tutti ...... al completamento delle infrastrutture indispensabili come il ponte sullo Stretto di Messina, e alle tante altre cose che lui ha sempre voluto fare, come l'aumento dellea mille euro".Da gennaio, quindi, le, che erano 525,38 euro al mese, sono state elevate a 563,74 euro, applicando in modo pieno il recupero dell'inflazione fissato al 7,3 per cento. La ...

Pensioni, aumenti da luglio: scatto fino a 600 euro per le minime, saliranno a 700 euro nel 2024 (e arrivano g ilmessaggero.it

A partire da luglio, la pensione minima subirà un aumento. Tuttavia, non tutti troveranno soldi in più nella retribuzione mensile. L'aumento straordinario ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...