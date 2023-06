Pensioni | da luglio scattano i nuovi aumenti | i calcoli fascia per fascia

Finora sono state aumentate tutte le altretranne quelle da innalzare a 600 euro (extra aumento per gli over 75): questi pensionati attendono il cedolino di2023 per capire se sarà la ...Probabilmente gli aumenti delleminime saranno pagati nel mese disia per la pensione minima, il cui importo è aumentato, e sia per gli over 75, che devono invece ancora ricevere l'...Riassumendo Il pagamento della quattordicesima sulleavviene il 1Il bonus spetta al compimento dei 64 anni di età. Chi compie i 64 anni dopo il 31prenderà la quattordicesima ...

PENSIONI Luglio 2023: in arrivo un maxi aumento per alcuni beneficiari, le ultime novità iLMeteo.it

Scatto fino a 600 euro delle minime, diventeranno 700 dal 2024 e via libera agli arretrati.Dal 1° gennaio chi riceve una pensione minima riceverà gli aumenti promessi dalla legge di Bilancio - In arrivo anche gli arretrati da gennaio a maggio. Ecco tutto ciò che c’è da sapere ...