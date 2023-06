Pec quasi obbligatoria da luglio | cosa cambia per multe | cartelle e raccomandate

(Di lunedì 19 giugno 2023) Che cos'è la Pec - La Pec o Posta Elettronica Certificata, è un servizio di posta che garantisce la certificazione delle comunicazioni digitali. In Italia è diventata molto importante per garantire ...

... l'Indice nazionale dei domicili digitali dove i cittadini possono registrare un indirizzoutile per ricevere tutte le comunicazioni ufficiali da parte della pubblica amministrazione. Si tratta ...A partire dal 6 luglio - si legge sul Messaggero - l'indirizzo emailsarà un passoobbligato . Questo perché diventa fondamentale per poter gestire, ricevere ed inviare una serie di ...obbligatoria da luglio, cosa cambia per multe e cartelle e cosa rischia chi non ce l'ha Dunque, il 6 luglio è una data molto importante perché le comunicazioni con la Pubblica ...

A partire dal 6 luglio avere una email Pec sarà un passaggio quasi obbligatorio. Soprattutto per ricevere multe, accertamenti, cartelle esattoriali, rimborsi fiscali, detrazioni fiscali e tutte quelle ...Ci sono solo pochi giorni per mettersi in regola. La corrispondenza non arriverà più nella casella postale ma solo via mail ...