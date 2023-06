Abbiamo detto come lasaràdal 6 luglio 2023, al fine di ottenere comunicazioni digitali da parte della Pa. Chiunque non voglia aderire si ritroverà a sopportare i tempi d'attesa ...nonma cosa si rischia a non averla Ovviamente non è obbligatorio per nessuno attivare il domicilio digitale ed attivare il proprio indirizzo diper ricevere le comunicazioni ...Dal 2024 saràsu tutte le vetture. Multe più salate per chi parcheggia in doppia fila, ... Il domicilio digitale Ma visto che alla fine del 2022 erano 14 milioni e 257 mila leattive in ...

Pec obbligatoria da luglio. Cosa cambia per multe, cartelle e raccomandate. E che succede a chi non ce l'ha ilmessaggero.it

A partire dal 6 luglio l’indirizzo email Pce sarà un passo quasi obbligato. Questo perché diventa fondamentale per poter gestire, ricevere ed inviare una serie di ...Avere una Pec sarà obbligatorio dal 6 luglio per comunicare online con la Pubblica amministrazione: addio raccomandate e Poste ...