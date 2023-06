PD | un partito in fuga da Elly Schlein

Leggi su panorama

(Di lunedì 19 giugno 2023) A ogni sbandata in curva, il Pd semina pezzi per strada. E oltre agli elettori, sta perdendo anche i dirigenti. L’ultimo è Alessio D’Amato, già candidato delper la regione Lazio, che lascia in polemica l’assemblea nazionale, dopo lo spettacolo messo in scena a Roma con Beppe Grillo. Digerire l’abbraccio del segretario con Giuseppe Conte, e poi le sparate dell’Illuminato sulla necessità di infilarsi il passamontagna e istituire le ‘brigate di cittadinanza’, è davvero troppo. Prima che ilsi schianti contro un muro, con i cinque stelle ad agevolare la rincorsa, l’addio dei riformisti sta diventando un’emorragia. Il primo ad andarsene, una volta fiutato l’andazzo della nuova faseiana, è stato Beppe Fioroni, portabandiera dell’ala cattolica, sentendosi ospite indesiderato insieme ai nuovi commensali rivoluzionari. ...