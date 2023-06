Pd | Ucraina | M5S e pluralismo scaldano Direzione | Bonaccini a Schlein ‘serve scatto’**

(Di lunedì 19 giugno 2023) Roma, 19 giu. (Adnkronos) – La linea sull’, la questione M5S, ilinterno. Questi i temi che hanno maggiormente scaldato laPd di oggi. Come era nelle premesse, del resto. Nessuno affonda il colpo su Ellye la sua leadership. “Nessuno vuole azzoppare la segretaria”, è la premessa di molti interventi in cui però non mancano critiche e qualche passaggio ruvido. Vedi Lorenzo Guerini che definisce “inutilmente polemica” la parte finale della relazione di, “dialettica non è lesa maestà”. E anche Gianni Cuperlo è piuttosto diretto nel richiamare la segretaria ai suoi doveri: “Il congresso è finito. Compito di chi guida è tenere unito il partito”. Pure Peppe Provenzano della sinistra dem chiede di “trovare luoghi dove maturino democraticamente le decisioni”. Che il ...

... La minoranza incalza Schlein sull'. "Sbagliato andare a rimorchio del M5s", dice Bonaccini Come cambia il. Spunti dalla rissosa direzione nazionale Sarà che a promettere 'una riunione di ...Elly unchained . Scatenata. Arcistufa di ingoiare rospi. Che pretende "un'orchestra capace di suonare lo stesso spartito" e infatti, a quel partito che è convinta le remi contro, gliele suona. Al ...Ilpensa che l'Ue sia la casa più giusta per i tempi che stiamo attraversando'. "Supporto all'anche con aiuti militari, ma non dismettiamo la prospettiva di una pace giusta" Schlein ha ...

La linea sull’Ucraina, la questione M5S, il pluralismo interno. Questi i temi che hanno maggiormente scaldato la Direzione Pd di oggi. Come era ...Il Pd è plurale o non è». Pina Picierno aggiunge un carico: «Sostenerti, Elly, non significa non proferire parola per evitare l’accusa di lesa maestà o di paternalismo o sessismo, ma aiutarti a ...