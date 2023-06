Pd | Schlein | ‘vergogna Meloni su ‘pizzo’ di Stato’**

(Di lunedì 19 giugno 2023) Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “E’ una vergogna che una presidente del consiglio parli di pizzo di Stato. E’ inaccettabile per l’ideologia che sottende e strizza l’occhio a chi evade. Noi continueremo a difendere il principio costituzionale della progressività fiscale e della lotta all’evasione”. Così Ellyin Direzione. L'articolo CalcioWeb.

Così la segretaria delalla direzione del,la prima dopo il voto amministrativo."Dobbiamo costruire sinergie con le forze alternative alla destra". "Ho ricevuto un mandato,ricostruire un'...Lo ha detto la segretariaEllynella relazione introduttiva alla direzione in corso al Nazareno. Quindi la leader ha fatto una proposta ai suoi: 'Proponiamo un'estate militante' su alcuni ...Lo ha detto la segretariaEllynella relazione introduttiva alla direzione in corso al Nazareno. Che ha attaccato Giorgia Meloni: "È una vergogna che una presidente del consiglio parli di ...

Oggi la direzione Pd: match tra le correnti, Elly Schlein: «Non mi farò ingabbiare» Corriere della Sera

esperti, economisti, università, ricerca per avere proposte solide e per essere pungolo costante di un governo capace solo di cavalcare la paure dei cambiamenti senza avanzare soluzioni”. Così Elly ...Se si tenta di rappresentare tutto e il contrario di tutto si rischia di non rappresentare nessuno e lasciare spazi agli altri". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein nella relazione introduttiva ...