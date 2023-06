Pd | Schlein rilancia | il gioco del logoramento non funzionerà

(Di lunedì 19 giugno 2023) Più di sei ore di dibattito nel Pd per il primo vero "franco" chiarimento dell'era di Elly. Una discussione vera, con la segretaria democratica che sceglie di attaccare per difendersi dalle ...

Perché l'obiettivo, insiste, è costruire l'opposizione alla destra. Appunto attraverso la mobilitazione, le mille iniziative che la segretaria ha messo in calendario per le prossime settimane:...Lunghissima relazione della segretaria, chesull'azione del partito dopo giorni di tensioni fra i dem Roma, 19 giu. Una relazione ... Ellya 360 gradi oggi in Direzione Pd. Appuntamento ...'Siamo una forza moderata, liberale e di centro destra che guarda al centro, anche ai delusi del PD che non si riconoscono in una deriva di sinistra condotta da Elly' - afferma la ...

Direzione al Nazareno, Schlein rilancia l'azione del PD: "Vi proponiamo un'estate militante" RaiNews

Roma, 19 giu. (askanews) – Più di sei ore di dibattito nel Pd per il primo vero “franco” chiarimento dell’era di Elly Schlein. Una discussione vera, con la segretaria democratica che sceglie di ..."Il 30 giugno organizziamo una grande iniziativa per la casa, insieme ai sindaci. Questo ci servirà valorizzare le buone partiche per poi aprire una grande campagna di consultazione e a settembre tire ...