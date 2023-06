Pd | Schlein | ' non facciamoci schiacciare su dibattito interno | nostra gente è stufa' **

... le critiche al governo, la collaborazione tra opposizioni, le iniziative per una "estate militante", il messaggio agli avversari interni al: Ellya tutto campo nella direzione del Partito ...Ellyha aperto la direzione delcon una lunga relazione di quanto discusso al Nazareno, nel corso della quale ha ricordato commossa la morte di Flavia Franzoni Prodi e ha chiamato alla militanza ...... nulla di troppo dissimile dai toni che lui usa da ormai quattro decenni, e che le polemiche servono solo a colpiree Conte. La chiave di lettura è tutta qui: l'alleanza trae M5s è un ...

Direzione Pd, la relazione introduttiva di Elly Schlein: segui la diretta Il Fatto Quotidiano

Con la direzione nazionale del Pd aperta la resa dei conti nel Partito democratico dopo il caso della partecipazione della segretaria Elly Schlein alla manifestazione del Movimento 5 Stelle di sabato ...Centre-left Democratic Party (PD) leader Ely Schlein said Monday she welcomed criticism as long as it was fair. "Let's all work together, in a choral way, we need an orchestra that plays from the same ...