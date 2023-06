Pd | Schlein | “Noi subalterni? Renzi invitò Berlusconi” La replica del leader Italia Viva

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 19 giugno 2023) Il post su Twitter: "Un consiglio a Elly? Non usi il mio nome per ricompattare i suoi" “Mi dispiace chesostenga in Molise il candidato della destra.parla dità, proprio lui che appena arrivato al Nazareno ha invitato…”. Dal palco della Direzione Pd, Ellynomina l’ex segretario oradie il diretto interessatopiccato su Twitter. “Colpisce che durante la direzione nazionale del Pd Ellysenta il bisogno di attaccare proprio me. Il mio Pd – sottolinea Matteonel post – provò a fare le riforme nonostante il fuoco amico e la violenta polemica interna. E provò a fare le riforme insieme alle opposizioni: ...