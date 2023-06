Pd | Schlein lancia ' estate militante' | chiede lealtà a dem e battaglie comuni ad alleati**

(Di lunedì 19 giugno 2023) Roma, 19 giu. (Adnkronos) - Una relazione lunghissima, ben 21 pagine, articolata tra l'azione politica del Pd, i temi cardine dell'agenda dem, il rapporto con gli alleati e le questioni interne. Ellya 360 gradi oggi in Direzione Pd. Appuntamento a cui la segreteria è arrivata dopo giorni di tensioni, acuite dalla partecipazione sabato alla manifestazione M5S. Punto, anche questo, sul qualenon si è sottratta argomentando sul ruolo di collante di una possibile futura coalizione che la segretaria vuole interpreti il Pd. Ai dem, garantisce pluralismo ma ai critici si rivolge con franchezza: "Forse il problema è che a qualcuno questa linea non piace, ma allora sarebbe più onesto ammetterlo, anziché trovare altre scuse". E ribadisce: "Mettetevi comodi, siamo qui per restare e restare insieme". ...

Elly, come ricorda l'agenzia di stampa AdnKronos, ha poi lanciato una mobilitazione su Pnrr e il progetto Calderoli sull'autonomia. 'Il 14 e 15 luglio ci ..."Colpisce che durante la direzione nazionale del Pd Elly Schlein senta il bisogno di attaccare proprio me. Il mio governo - sottolinea Matteo Renzi nel post - provò a fare le riforme nonostante il fuoco ..."

Roma, 19 giu. (askanews) - "Se qualcuno pensa che l'opposizione sia una specie di vacanza in cui coltivare il nostro orticello senza sentire la responsabilità di costruire un'alternativa alla destra o ...Roma, 19 giu. (askanews) - Sembra che la destra viva "come un peso" il Pnrr. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando in direzione. "Sembra quasi come se lo mal sopportasse, come se lo ...