Pd | Schlein | ' auguri a Leodori | 55mila a primarie segno vitalità'

FOTO FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Politica Risultati elezioni comunali, le reazioni politiche da Meloni a'Faccio glia tutti i sindaci eletti nel primo turno delle ...Queste le sue parole: Andrea Marcucci, come giudica la mossa di Ellyche si è presentata ... Come dire,'. Il Pd si sta ormai rendendo subalterno al Movimento 5 stelle, come più di ...Ah, veramente l'ultima notazione: Ellyha detto che l'obiettivo del Pd è diventare primo partito alle Europee. Con questa linea

Ultimo'ora: Pd: Schlein, 'auguri a Leodori, 55mila a primarie segno ... La Svolta

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Auguri a Daniele Leodori eletto segretario regionale del Lazio, alle primarie alle quali c’è stata una grandissima partecipazione di 55mila persone, segno di vitalità del ..."Questa è la piazza della maggioranza del Paese". Così Giuseppe Conte che è intervenuto con Elly Schlein nella manifestazione del Movimento 5 Stelle.