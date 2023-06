(Di lunedì 19 giugno 2023) Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "No ad unsulla. Bene la nettezza della posizione sull'Ucraina, che non cambierà. Ma noi dobbiamo dire più forte la parola Pace se non vogliamo regalarla agli 'utili idioti' di Putin. Pace deve significare anzitutto 'Russia go home', condanna dell'aggressore e difesa dell'aggredito". Lo ha detto, a quanto si apprende, il deputato e responsabile Esteri del Partito democratico, Peppe, intervenendo alla direzione nazionale Pd.

...sostituzione temporanea per il periodo strettamente necessario per la convocazione del... Marina Sereni, Franco Mirabelli), i Dems di Andrea Orlando (Peppe, Antonio Misiani, Marco ...... Marina Sereni , Franco Mirabelli ), i Dems di Andrea Orlando ( Peppe, Antonio Misiani ,... A queste correnti se ne è aggiunta una nata proprio per sostenere Schlein al, fatta da ......, Boccia e Orlando serve solo a far vendere copie a Murgia e Saviano, ma non aiuta i ...dopo che hai appena silurato un buon vicecapogruppo reo di non averti appoggiato in, per ...

Pd: Provenzano, 'no a congresso permanente su politica estera' Gazzetta di Modena

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Ora diamoci un metodo. Non si può attaccare la segretaria strumentalmente, come dopo le amministrative, su scelte che non ha nemmeno compiuto. Ma si deve costruire un meto ...Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “No ad un congresso permanente sulla politica estera. Bene la nettezza della posizione sull’Ucraina, che non cambierà. Ma noi dobbiamo dire più forte la parola Pace se non ...