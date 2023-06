Pd | la Schlein sotto attacco | una votazione potrebbe metterla all’angolo

(Di lunedì 19 giugno 2023) Roma, 19 giu – Nel Pd tira una brutta aria contro Elly. La linea politica del segretario, negli ultimi mesi e specialmente dopo la “sfilata” con il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, viene discussa ai quartieri alti del Nazareno, come riporta anche il Giornale. Pd, la lineanon piace a tutti Qualcuno lo chiama “processo”. Senza dubbio è una situazione complicata, quella in cui nel Pd si trova il segretario. Oggi alle 15 si riunirà la direzione nazionale del partito al Nazareno, e si punterà l’indice sulla cara Elly. Non è piaciuto il sodalizio con Conte, e nemmeno la relativa quiete dopo le frasi di Beppe Grillo sulle brigate e i passamontagna vari. Una piazza ritenuta “troppo filo Putin”, tra le altre cose. Al punto che non si può escludere una possibilità: che il segretario metta ai voti la ...

La segretaria del Pd è rimasta appena dieci minuti tra i pentastellati, ma nel suo partito già si discute dell'opportunità di aver accolto ...