Pd | emorragia senza fine | dopo D' Amato lascia anche il vicesegretario del Molise

...di propria tasca una mole smisurata di denaro per tenere a galla Forza Italia (un impegno...larghe disponibilità della famiglia Berlusconi) rappresenta il partito più colpito da questa...Ma sia la locale azienda sanitaria, che ricordiamo è ancoraun effettivo direttore generale e ... per tamponare l'della sanità brindisina. Situazione attenzionata anche dai Sindaci di ...Se deve essere solo una spesa, una continua, tra liti e polemiche interne, allora Marina ... Forza Italia non può esistereSilvio, ma loro passano per i soliti siciliani pessimisti e ...

Pd, emorragia senza fine: dopo D'Amato lascia anche il ... ilGiornale.it

I disegni dei quattro fratelli per cercare di vincere il dolore e il trauma. Venerdì a Esine i funerali «L’ictus, tra i bambini, è rarissimo» dicono i medici in ospedale; molti pediatri, vanno in pens ...Dure critiche sulla gestione del settore da parte del sindacato Fp Cgil "Gli operatori costretti a orari estenuanti: urgenti nuove assunzioni".