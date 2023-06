Pd | Direzione approva all’unanimità documento sintesi relazione Schlein

... dove ebbe modo di incontrare Salvemini, il quale gli offrì ladell''Unità', proposta che ... Tuttavia, il 10 luglio, il governo fascistaprovvedimenti che limitano fortemente la ...Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo commenta l'esito dei lavori dellaregionale, guidata da Antonio Ferrante e riunitasi ieri a Catania per discutere di '...Opposizioni divise, Terzo Polol'intervento Se da una parte 5 Stelle e Pd, almeno una sua ... la considera "un passo nellagiusta. Ancora timido per noi, ma un passo in avanti". ...

Pd: Direzione approva all'unanimità documento sintesi relazione ... Il Dubbio

Il documento di sintesi della relazione della segretaria Elly Schlein, presentato oggi, è stato approvato all’unanimità dalla Direzione del Partito Democratico. ...Roma, 19 giu - Il documento di sintesi della relazione della segretaria Elly Schlein, presentato oggi, è stato approvato all’unanimità dalla Direzione del Partito Democratico. (red - peg)... (© 9Colon ...