Pd | Bonaccini | ' M5S e Terzo Polo si mettano in testa che solo con noi alternativa a destra'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 giugno 2023) Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Io non credo che col congresso di febbraio abbiamo archiviato la vocazione maggioritaria, perché se fosse così avremmo archiviato il Pd. Avere l'ambizione di costruire un partito più grande, in grado di parlare al Paese come perno dell', è anzi il nostro compito principale. Bisogna che su questo ci capiamo". Così Stefanoalla Direzione Pd. "Non sarebbe con approcci minoritari che riporteremmo laall'opposizione. Per essere ancora più chiari, vocazione maggioritaria è' l'esatto contrario dell'autosufficienza, anche perché da soli non si vince. Mai. E dobbiamo spiegarlo anche agli amici dei cinque stelle e del. Noi lo sappiamo che da soli non ce la faremmo, ma anche loro senza il Pd, se loin ...